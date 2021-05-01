Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 cep telefonu, 8 SIM kart, 56 kredi kartı ve 2 bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. ile V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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