Adıyaman'da yaralı bulunan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
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Adıyaman'da yaralı bulunan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman'da yaralı bulunan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkeze bağlı Rezip köyü yakınlarında, yol kenarında yaralı yavru dağ keçisini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Adıyaman'da yaralı bulunan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı - Haberler
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