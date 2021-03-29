Adıyaman'da yaralı bulunan Şahin tedaviye alındı
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Adıyaman'da yaralı bulunan Şahin tedaviye alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da yaralı bulunan Şahin tedaviye alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Pınarbaşı Beldesinde, yerde yaralı halde Şahin'i görenler durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Şahin tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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