Adıyaman'da yaralı bulunan Şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Pınarbaşı Beldesinde, yerde yaralı halde Şahin'i görenler durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Şahin tedaviye alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül