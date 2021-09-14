Adıyaman'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı - Haberler
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Adıyaman'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Köseuşağı köyünde, bitkin ve yaralı halde peçeli baykuşu gören Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım şirketi (AKEDAŞ) yetkilileri durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Adıyaman'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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