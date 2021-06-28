Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
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Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Bebek köyünde yaralı leylek görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından sol bacağında kırık olduğu belirlenen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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