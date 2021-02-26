Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı
26.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:02
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çampınar köyü Damlar yaylasında, kayalıklardan düşme sonucunda yaralanan bir dağ keçisini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedaviye alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül