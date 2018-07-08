Adıyaman'da Yapımı Süren Lukianos Parkı'nda Çalışmalar Hız Kazandı

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinde şehrin imajına değer katması için başlatılan Lukianos Parkı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Altınşehir Mahallesinin kuzey kesiminde yapımı devam eden ve ünlü filozof Samsatlı Lukianos'un isminin verildiği parkta sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Said Kutlu, Reşit Bilgin ve birim müdürleri, projeyi yürüten yüklenici firma sorumlularından bilgi aldı.

Yapılan incelemelerden sonra bir değerlendirmede bulunan belediye görevlileri, şehrin farklı noktalarında devam eden park ve kültür merkezi inşaatlarından bir tanesi olan Altınşehir Mahallesindeki Lukianos Parkı'nın hızla ilerlediğini söyleyerek, "Kasım ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan parkın yaz mevsimi sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. 7 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan Lukianos Açık Hava Müzesinin içerisinde, sütunlarla çevrili yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, süs havuzu, antik sütunlu giriş kapısı, taş banklar ve dairesel pergoleler bulunacak. Parkın şimdiden ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştular. - ADIYAMAN