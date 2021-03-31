Adıyaman'da yapılacak anıt anketle belirlendi
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Adıyaman'da yapılacak anıt anketle belirlendi

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Adıyaman'da yapılacak anıt anketle belirlendi

Adıyaman Belediyesi, Altınşehir Üniversite Kavşağına yapılması için halka sunduğu 5 proje içerisinden en çok oyu alan anıtı yeni yerine dikmek için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi, Altınşehir Üniversite Kavşağına yapılması için halka sunduğu 5 proje içerisinden en çok oyu alan anıtı yeni yerine dikmek için çalışmalara başladı.

Altınşehir Mahallesindeki Üniversite Kavşağına anlamlı bir anıt dikmeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi, belirlediği 5 projeyi halka sunarak en çok oyu alan simgeyi kavşağa dikeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda belediyenin web sitesinden yapılan anketle belirlenen ay yıldızlı tasarımın kavşağa yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

En çok beğenilen ay-yıldızlı tasarımın hazırlığına anketten hemen sonra başladıklarını söyleyen yetkililer, zemin betonun döküldüğü ve anıtın önümüzdeki hafta içerisinde yerine monte edileceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da yapılacak anıt anketle belirlendi
Adıyaman'da yapılacak anıt anketle belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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