Adıyaman'da yanmak üzere olan yavru güvercinleri itfaiye kurtardı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yanmak üzere olan yavru güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yanmak üzere olan yavru güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Çıralık köyünde 20 dönümlük bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Araziden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevler arasında kalan 2 güvercin yavrusunu kurtararak yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangından kurtarılan güvercin yavrusu veterinere götürüldü. Kaynak: AA