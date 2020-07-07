Adıyaman'da yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi Adıyaman'da bir çiftlikte çıkan yangında iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Adıyaman'da bir çiftlikte çıkan yangında iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Adıyaman - Şanlıurfa kara yolu yakınlarında Hasan Tanrıverdi'ye ait bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanlığa sıçrayarak büyüyen yangını işletme sahipleri söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA