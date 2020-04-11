Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı
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Adıyaman, Akpınar, İtfaiye, 3. Sayfa

Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı

Adıyaman'da yangın çıkan toprak evin yıkılma tehlikesine karşı ev boşaltılarak, tavanı yıkıldı.

11.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:51
Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı

Adıyaman'da yangın çıkan toprak evin yıkılma tehlikesine karşı ev boşaltılarak, tavanı yıkıldı.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyü Çınarcık mezrasında Abdurahman Özer'e ait iki katlı toprak evde çıktı. Toprak evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden aile fertleri hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek bir süre sonra söndürdü. Evin üst katında çıkan yangın nedeniyle evin çökme ihtimaline karşı ev boşaltıldı. Daha sonra evin tavanı yıkıldı. Evin birinci katı ise kapatıldı.

Yangında evin mutfak ve oturma odasının tamamen yandığı, içeride bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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