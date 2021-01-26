Adıyaman'da yangın

Adıyaman'da köydeki depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Merkeze bağlı Tekpınar köyünde Ali Küçükdoğan'a ait tütün olduğu belirlenen bir depoda, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında, maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül