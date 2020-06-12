Adıyaman'da yangın Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Musalla Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet Lepben'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerinde bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA