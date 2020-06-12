Adıyaman'da yangın
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Adıyaman'da yangın

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da yangın
12.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:35

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Musalla Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet Lepben'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerinde bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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