Adıyaman'da yangın Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Z.B'ye ait bir iş yerinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA