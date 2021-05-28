Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü
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Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü

Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da hububat yüklü tır seyir halinde iken yangın çıktı.

Adıyaman'da hububat yüklü tır seyir halinde iken yangın çıktı. Yanan tır alev topuna döndü.

Olay, Adıyaman merkez Kömür beldesine bağlı Boğazözü köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Şimşek'in kontrolündeki 02 HU 274 plakalı Ford marka tır seyir halinde iken motor kısmında elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Tırın ön kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü el frenini çekerek araçtan indi. Kısa sürede tır alev topuna döndü. Alevlerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangını vatandaşlar çaresiz bir şekilde izlerken, çevredeki hububat ekili tarlalara sıçramasının tedirginliğini yaşadı.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede yangın yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın tarlalara sıçramadan söndürüldü ancak tır, kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü
Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü
Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da yanan tır alev topuna döndü - Haberler
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