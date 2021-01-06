Adıyaman'da yakıt tankı patladı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adıyaman'da eski valilik binasının yakınında, mahallede patlayan yakıt tankı ile ilgili Adıyaman Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada patlamanın tanktaki gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi: "06.01.2021 günü saat 12.15 sıralarında eski Valilik yerleşkesinde bulunan ve yıkım çalışmalarına başlanılan DSİ Şube Müdürlüğü hizmet binasının yıkım çalışmaları esnasında yakıt tankındaki gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş, olay yerine itfaiye ekipleri çağrılarak yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yaklaşık bir ay önce boşaltılan DSİ Şube Müdürlüğü eski hizmet binasında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı, yaralanma ve maddi hasar olmayıp; Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN