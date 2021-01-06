Adıyaman'da yakıt tankeri patladı
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Adıyaman'da yakıt tankeri patladı

06.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:51
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı

ADIYAMAN'da eski valilik binasının yakınında, mahallede yakıt tankeri patladı.

ADIYAMAN'da eski valilik binasının yakınında, mahallede yakıt tankeri patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki, yıkılan eski valilik binası yakınında, mahallede bulunan yakıt tankeri, henüz bilinmeyen nedenle infilak etti. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binaların ve iş yerlerinin camları kırıldı.Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Adıyaman'da yakıt tankeri patladı
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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