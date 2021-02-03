Adıyaman'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde giyim mağazası ve otomobilden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesinde bir giyim mağazasında ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olayını araştıran Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli F.Ç. (18), Ş.S. (18) ve T.Y.(17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya