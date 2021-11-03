Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu - Haberler
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Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu. Görüş mesafesi metrelerce düştü.

Gece devam eden yağmur sonrası Adıyaman sabaha sis ile uyandı. Kentin kuzey ve yüksek kesimi olan Karadağ'da ilk olarak etkili olan sis gün içerisinde kent merkezini kapladı. Kent merkezinde binalar siste kayboldu. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi.

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

Adıyaman'da yağmur sonrasında yoğun sis hakim oldu

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