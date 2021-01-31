Adıyaman'da yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
31.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:39
ADIYAMAN'da, dün geceden beri yağan kar ve yağış sonrası bir işyerinin istinat duvarı yıkıldı.
ADIYAMAN'da, dün geceden beri yağan kar ve yağış sonrası bir işyerinin istinat duvarı yıkıldı.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Bülent Aytekin'e ait kafenin istinat duvarı, kar yağışı nedeniyle oluşan aşınmanın ardından gürültüyle çöktü. Çöken istinat duvarı çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan olayın ardından çöken istinat duvarına ait enkaz görevlilerce kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN