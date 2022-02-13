Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adıyaman'da karlı bölgelerdeki kesimlerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da karlı bölgelerdeki kesimlerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Koçali Köyü kırsalında yaban hayatı için 10 kişilik ekiple çalışma başlattı.

Bu kapsamda dağlara saman balyası, kuru ekmek ve yeşillik götüren ekipler, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını belirtti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Arama Kurtarma, Adıyaman, İHH, Güncel, Haberler

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