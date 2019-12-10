Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek
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Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

Adıyaman'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.

10.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:16
Adıyaman'da yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

'da yaban hayatını gözlemlemek üzere 7 noktaya fotokapan kuruldu.

Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaban hayatını gözlemlemek için 7 noktaya fotokapan kurdu.

Avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için fotokapanlar yerleştiren ekipler, bu sayıyı gün geçtikçe arttıracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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