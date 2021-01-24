Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı
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Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı

24.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:01

Adıyaman'da vinçle taşınan eşyaların üzerine düştüğü işçi yaralandı.

Adıyaman'da vinçle taşınan eşyaların üzerine düştüğü işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi'nde yeni açılan iş yerinin damına vinç yardımıyla klima eşyalarının taşınması sırasında, vincin ayağının üzerinde bulunduğu kaldırımın çökmesi nedeniyle taşınan eşyalar devrildi.

Bu sırada eşyaları indirmek için çalışan işçi İsmail Kahraman, eşyaların altında kaldı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kahveci'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı
Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı
Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı
Vinçteki eşyaların devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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