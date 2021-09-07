Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu

Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Adıyaman'da sağlık ekipleri, okul bahçelerinde oluşturdukları stantla henüz Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşısını olmamış veli ve öğretmenlere ulaşmaya çalıştı.

Adıyaman'da sağlık ekipleri, okul bahçelerinde oluşturdukları stantla henüz Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşısını olmamış veli ve öğretmenlere ulaşmaya çalıştı.

Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'ndaki bahçede stant kuran sağlık görevlileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde okula gelen velilerin aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alınca ikna çalışması yürüten sağlık ekipleri, bazı velilerin ilk doz aşılarını gerçekleştirdi. Bu arada sağlık ekipleri, okuldaki görevli bir öğretmenin de henüz aşısını yaptırmadığını meslektaşlarından öğrendi. Bunun üzerine öğretmene ulaşan sağlık ekipleri, öğretmeni ikna ederek ilk doz aşısını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, gazetecilere, aşı olmayan velilerinin ve öğretmenlerin dikkatini çekmek için böyle bir yöntem denediklerini söyledi. Okuldaki bir öğretmenin de aşıya ikna edildiğini belirten Öz, "Öğretmenimizin bazı çekinceleri vardı ve biz de sorularının cevaplarını vererek aşı olma konusunda ikna ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve aşısını gerçekleştirdi. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Okullarımızın öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından sağlıklı bir ortam olması için hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık Müdürlüğümüz ile böyle bir yol denedik ve yararlı da oldu. Herkes aşılanmalı ki yüz yüze eğitimimiz yürüsün, biz de buna istinaden bir aşıya teşvik kampanyası başlattık. " Aşısını yaptıran öğretmen Mehmet Karataş da aşıya ilişkin bazı çekincelerinin olduğunu anlatarak, "Şu an ilk doz aşımı yaptırdı. Bazı sorularım vardı, onları sordum ve şimdi aşımı oldum. İnşallah bu pandemi sürecini bitireceğiz. " diye konuştu. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 07:55:35. #1.14#

title