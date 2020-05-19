Adıyaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Türk bayrağı dağıttı Adıyaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Adıyaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl koronavirüs salgını ve tedbirleri nedeniyle kutlama programı yapılamayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşların evlerinde coşku içinde kutlaması için Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Sabah saatlerinde Hükümet Konağı önünde toplanarak bayraklarla ve balonlarla süslenen Vefa Sosyal Destek Grubu araçları, Türk bayrağı dağıtmak üzere mahallelere doğru yola çıktı.

Ekipler, Adıyaman merkez ve köylerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlere ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıttı.

Bayrakları alan vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonları ile iş yerlerini süsledi.

Meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan bayram kutlamaları iptal edildiği için bayram coşkusunu buruk yaşayan gençlere ve vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince moral verildi.

Kaynak: AA