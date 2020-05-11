Adıyaman'da vatandaşlara psikososyal destek veriliyor

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, kentte birçok vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunuluyor.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, kentte birçok

vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunuluyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Fehmi Çelik, pandemi süreci ile ilgili olarak kurum olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Koronavirüs kadar korkusunun da tedavi gerektirdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz tarafından kovid-19 önlemleri kapsamında evde bakım hizmetlerinden

faydalanan engelli yaşlılarımıza, sosyal ve ekonomik destekten faydalanan ailelerimize, yurtlarda karantina altında bulunan vatandaşlarımıza, evinde karantina sürecine alınan

ailelerimize, kovid-19 sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, şehit yakınları ve gazilerimize, koruyucu ailelerimize, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan

sokağa çıkma yasağı getirilen yaşlılarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA