Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
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Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı

17.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:00
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı

ADIYAMAN'da, 1971 yılında yapılan ve bu yılın kasım ayına kadar Valilik binası olarak hizmet veren 55 bin metre karelik 4 katlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.

ADIYAMAN'da, 1971 yılında yapılan ve bu yılın kasım ayına kadar Valilik binası olarak hizmet veren 55 bin metre karelik 4 katlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Adıyaman Valilik binasının uzmanlarca bir süre önce yapılan kontrollerde depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın yıkılması kararı alındı. Valilik bünyesinde bulunan birimler Alitaşı Mahallesi'nde yapılan yeni binaya geçen ay taşındı. Boşaltılan binanın bu sabah yıkımına başlandı. Bölgede alınan önlemlerin ardından 49 yıl valilik olarak hizmet veren bina, iş makineleriyle yıkıldı. Kolonların kırılmasının ardından 4 katlı binanın bir anda yere çöküşü çevredekiler tarafından da meraklı gözlerle izlendi.

Öte yandan kısa süre içerisinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanmasının ardından alanın meydana dönüştürüleceği belirtildi.

Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı
Adıyaman'da valilik binasının yıkımı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:00:40. #1.14#
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