Adıyaman'da vaka sayıları düşüyor

Korona virüs vaka sayıları geçtiğimiz hafta düşüşe geçen Adıyaman'da, bu hafta da bu düşüş sürdü.

Korona virüs vaka sayıları geçtiğimiz hafta düşüşe geçen Adıyaman'da, bu hafta da bu düşüş sürdü.

Türkiye genelinde 17-23 Nisan tarihleri arasındaki 100 bin oranına göre, Adıyaman düşüş yaşayan 29 il içerisinde en fazla düşüşün yaşandığı 6. İl oldu. Türkiye'nin en yüksek riskli illeri arasında olan Adıyaman'da 10-16 Nisan tarihleri arasında vaka sayılarının yüzde 4,9 oranında düşmüştü. Bu düşüş 17-23 Nisan haftasında da sürerek 100 binde 19,4 oranında düştü. 10-16 Nisan haftasında vaka sayısı 248 iken, 17-23 Nisan haftasında ise vaka sayısı 200'e düştü.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar sosyal medya hesabından vatandaşlara hassasiyet ve özveri için teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık sonuçlara göre ilimizde Covid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi sürmektedir. İlimiz vaka sayısı en düşük 12. vilayet ve vaka sayısı en yüksek oranda düşen 6. vilayettir. Bu sonuçları çok daha iyi noktalara taşımak bize bağlı, göstereceğiniz hassasiyet ve özveri için teşekkür ediyor biraz daha sabırla bu işi sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Tam kapanma süresince kurallara uymamız bize ve sevdiklerimize sağlık bahşedecektir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı