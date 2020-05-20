Adıyaman'da vahşet...Yengesinin boğazını kesip öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçakladı
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Adıyaman'da vahşet...Yengesinin boğazını kesip öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçakladı

Adıyaman'da vahşet...Yengesinin boğazını kesip öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçakladı Adıyaman'da bir kişi boğazını kestiği yengesini öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçaklayarak ağır yaraladı.

20.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:57

Adıyaman'da vahşet...Yengesinin boğazını kesip öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçakladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi boğazını kestiği yengesini öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 2858 NOlu sokak içerisinde ikamet eden ailesinin evine misafirliğe gelen evli olan ve aynı zamanda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep D., yengesi Sultan Cengiz ile beraber mutfakta bir süre oturmaya başladı. Zeynep D., bilinmeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçak ile önce yengesi Sultan Cengiz'in boğazını keserek defalarca bıçakladı. Yengesine yaklaşık 20'ye yakın bıçak darbesi vuran Zeynep D., daha sonra 7 yaşındaki öz oğlu olan Ali D'nin de boğazını bıçakla kesti. Zeynep D., boğazını kestiği öz oğlunun bu defa hem kalbinden hem de karnından bıçakladı. Yengesini ve oğlunu vahşeti yaşatan kadın, daha sonra aynı bıçak ile kendisini de bıçakladı. Bahçeden eve dönen aile bireyleri durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sultan Cengiz, Ali D., ve Zeynep D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sultan Cengiz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annesi tarafından boğazı kesilen ve aynı zamanda kalbinden ve karnından bıçaklandığı öğrenilen 7 yaşındaki Ali D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi. Yengesini öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan Zeynep D'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da vahşet...Yengesinin boğazını kesip öldürdükten sonra öz oğlunu ve kendisini bıçakladı

Kaynak: İHA

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