Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü

Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü Adli makamlara sevk edilen kadının ifadeleri kan dondurdu Adıyaman'da, öz oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren bipolar hastalığı olduğu öğrenilen kadın, adliyeye sevk edildi.

21.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:49

Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü

Adli makamlara sevk edilen kadının ifadeleri kan dondurdu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, öz oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren bipolar hastalığı olduğu öğrenilen kadın, adliyeye sevk edildi. Kan donduran ifadelerde bulunan katil anne, "Oğlumu acı çekmemesi için öldürdüm, anne acısı çekiyordu" diye konuştu.

Olay önceki gece Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi 2858 Nolu Sokak içerisinde meydana geldi. İki çocuk annesi olan Sultan Cengiz ve 7 yaşındaki oğlu Ali Delibaş ile beraber mutfakta bulunan ve bipolar hastalığı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep Delibaş, mutfakta eline aldığı bıçak ile önce yengesi Sultan Cengiz'i ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazı keserek bıçaklamıştı. Zeynep Delibaş, hem oğlunu hem de yengesini ağır yaraladıktan sonra olay yerinden firar etmişti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık ekiplerince kaldırılan Sultan Cengiz ve Ali Delibaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her yerde Zeynep Delibaş'ı arayan polis ekipleri sabaha karşı Zeynep Delibaş'ı olay yerinin meydana geldiği evin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastanede hayatını kaybeden Ali Delibaş ve Sultan Cengiz'in cenazeleri sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ali Delibaş'ın cenazesi Adıyaman Karapınar Mezarlığında, Sultan Cengiz ise merkeze bağlı Kayaönü Köyü Mezarlığında yakınları tarafından defnedildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Zeynep Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan kadın daha sonra Adli Tıp Birimine götürülerek burada kendisi sağlık kontrolünden geçirildi.

Oğlum acı çekiyordu

Oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren Zeynep Delibaş, gazetecilerin pişman mısınız sorusuna, 'Pişmanım. Oğlum Ali acı çekiyordu öldürdüm. Acı çekmemesi için yaptım. Anne acısı çekiyordu" sözlerini kullandı.

Kanlı şalvarıyla adliyeye sevk edildi.

Yengesi Sultan Cengiz ile öz oğlu Ali Delibaş'ı öldüren bipolar hastası olduğu öğrenilen Zeynep Delibaş'ın üzerinde bulunan kanlı şalvarındaki bıçak izleri dikkatlerden kaçmadı. Oğlunun ve yengesinin kanının bulaşmış olduğu kanlı şalvar ile hastaneye getirilen Zeynep Delibaş, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Haber
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Şahan Gökbakar Orhan Gencebay
Spor Neymar Metin Oktay İlhan Cavcav Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Adana Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:50:42. #1.14#
title