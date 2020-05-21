Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü Adli makamlara sevk edilen kadının ifadeleri kan dondurdu Adıyaman'da, öz oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren bipolar hastalığı olduğu öğrenilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da vahşet...Hasta kadın, oğlunu ve yengesini öldürdü

Adli makamlara sevk edilen kadının ifadeleri kan dondurdu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, öz oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren bipolar hastalığı olduğu öğrenilen kadın, adliyeye sevk edildi. Kan donduran ifadelerde bulunan katil anne, "Oğlumu acı çekmemesi için öldürdüm, anne acısı çekiyordu" diye konuştu.

Olay önceki gece Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi 2858 Nolu Sokak içerisinde meydana geldi. İki çocuk annesi olan Sultan Cengiz ve 7 yaşındaki oğlu Ali Delibaş ile beraber mutfakta bulunan ve bipolar hastalığı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep Delibaş, mutfakta eline aldığı bıçak ile önce yengesi Sultan Cengiz'i ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazı keserek bıçaklamıştı. Zeynep Delibaş, hem oğlunu hem de yengesini ağır yaraladıktan sonra olay yerinden firar etmişti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık ekiplerince kaldırılan Sultan Cengiz ve Ali Delibaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her yerde Zeynep Delibaş'ı arayan polis ekipleri sabaha karşı Zeynep Delibaş'ı olay yerinin meydana geldiği evin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastanede hayatını kaybeden Ali Delibaş ve Sultan Cengiz'in cenazeleri sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ali Delibaş'ın cenazesi Adıyaman Karapınar Mezarlığında, Sultan Cengiz ise merkeze bağlı Kayaönü Köyü Mezarlığında yakınları tarafından defnedildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Zeynep Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan kadın daha sonra Adli Tıp Birimine götürülerek burada kendisi sağlık kontrolünden geçirildi.

Oğlum acı çekiyordu

Oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren Zeynep Delibaş, gazetecilerin pişman mısınız sorusuna, 'Pişmanım. Oğlum Ali acı çekiyordu öldürdüm. Acı çekmemesi için yaptım. Anne acısı çekiyordu" sözlerini kullandı.

Kanlı şalvarıyla adliyeye sevk edildi.

Yengesi Sultan Cengiz ile öz oğlu Ali Delibaş'ı öldüren bipolar hastası olduğu öğrenilen Zeynep Delibaş'ın üzerinde bulunan kanlı şalvarındaki bıçak izleri dikkatlerden kaçmadı. Oğlunun ve yengesinin kanının bulaşmış olduğu kanlı şalvar ile hastaneye getirilen Zeynep Delibaş, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA