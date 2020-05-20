Adıyaman'da vahşet
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Adıyaman'da vahşet

Adıyaman'da yengesini boğazından bıçaklayarak öldüren bir kadın ardından öz oğlunu ve kendisini bıçakla ağır yaraladı.

Adıyaman'da vahşet
20.05.2020 23:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:33

Adıyaman'da yengesini boğazından bıçaklayarak öldüren bir kadın ardından öz oğlunu ve kendisini bıçakla ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 2858. Sokak'ta ailesinin evine misafirliğe gelen evli olan ve aynı zamanda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Zeynep D. (27), yengesi Sultan Cengiz (30) ile beraber mutfakta bir süre oturmaya başladı. Zeynep D., bilinmeyen nedenden eline aldığı bıçak ile önce yengesi Sultan Cengiz'in boğazını keserek defalarca bıçakladı. Yengesine yaklaşık 20'ye yakın bıçak darbesi vuran Zeynep D., daha sonra 7 yaşındaki öz oğlu A.D.'nin de boğazını keserek kalbinden hem de karnından bıçakladı. Yengesini ve oğlunu vahşeti yaşatan kadın, daha sonra aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. Bahçeden eve dönen aile bireyleri durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sultan Cengiz, A.D. ve Zeynep D. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Sultan Cengiz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annesi tarafından boğazı kesilen ve aynı zamanda kalbinden ve karnından bıçaklandığı öğrenilen 7 yaşındaki A.D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi. Yengesini öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan Zeynep D'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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