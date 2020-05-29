Adıyaman'da uzun zaman sonra eda edilen ilk Cuma namazında cami avlusu doldu taştı
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Adıyaman'da uzun zaman sonra eda edilen ilk Cuma namazında cami avlusu doldu taştı

Adıyaman'da uzun zaman sonra eda edilen ilk Cuma namazında cami avlusu doldu taştı Cemaate seccade dağıtıldı Namaz kılan cemaat havadan görüntülendi İbadete açılan camilere akın eden vatandaşlar drone ile gökyüzünden görüntülendi.

29.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:49

Adıyaman'da uzun zaman sonra eda edilen ilk Cuma namazında cami avlusu doldu taştı

Cemaate seccade dağıtıldı

Namaz kılan cemaat havadan görüntülendi

ADIYAMAN - İbadete açılan camilere akın eden vatandaşlar drone ile gökyüzünden görüntülendi.

Adıyaman Valiliği, kent merkezinde 45 cami ve avlusunda, 21 okul bahçesi ve çeşitli alanlar Cuma Namazı için belirlendi.

Belirlenen bazı camilerde Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara bin adet seccade dağıttı. Sosyal mesafeye göre yerleştirilen seccadeler üzerinde namaz kılan vatandaşlar drone ile gökyüzünden görüntülendi.

Yeni Pınar Camii'nde namazını kılan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "29 Mayıs itibariyle yaklaşık 2 buçuk ayda cemaate kapalı olan camilerimiz, cemaatine kavuşmuş oldu. Bu günden itibaren Cuma Namazlarımızı camilerimizin avlularında ve tespit ettiğimiz mekanlarda, açık alanlarda kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Adıyaman'da uzun zaman sonra eda edilen ilk Cuma namazında cami avlusu doldu taştı

Kaynak: İHA

Manşet

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