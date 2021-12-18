Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havaalanı Kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri M.S'yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin yanındaki çuvalda uzun namlulu silah ile 10 mermi buldu.
Gözaltına alınan M.S, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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