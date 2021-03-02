Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi
02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Kahta ilçesinde, uzun namlulu silah ele geçirildi.
Kahta ilçesinde, uzun namlulu silah ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 1 seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 11 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya