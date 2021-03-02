Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi

02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Kahta ilçesinde, uzun namlulu silah ele geçirildi.

Kahta ilçesinde, uzun namlulu silah ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 1 seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 11 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Sedat Kapurtu Kim Kardashian Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da uzun namlulu silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:54:47. #1.15#
title