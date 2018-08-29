Adıyaman'da Üzüm Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı peygamber üzümünün tanıtılması amacıyla her yıl geleneksel hale getirilerek yaşatılmaya devam edilen bağ bozumu şenlikleri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Lezzeti ve kalitesiyle peygamber üzümü merkezi olarak bilinen ve önemli bir üzüm üreticisi olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde geleneksel bağ bozumu düzenleniyor. Yüzyılladır şenlik havasında gerçekleşen bağ bozumunda köylüler arasından yardımlaşma ve dayanışma duyguları da sağlanıyor. Belde halkı tarafından sabahın erken saatlerinde bağa gidilerek toplanan üzümler kurutmalık hale getirilerek kesme ve pestil olarak satışa sunuluyor. Pestil dökümünün ardından büyük kazanlara aktarılan üzüm şırası kor ateşte kaynatılarak pekmez olarak da piyasaya sürülüyor. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, üzüm hasadı ve bağ bozumu şenliklerine katılmak üzere Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesine gitti. Belören Beldesinde Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Tarım İl Müdürü Adil Alan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belören halkı karşıladı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, asmalardan üzüm salkımlarını keserek sembolik olarak bağ bozumu ve üzüm hasadını başlattı.

Belde halkıyla birlikte bağları gezerek üzüm toplayan Vali Nurullah Naci Kalkancı, kurutmalık ve pestil hale getirilen üzümlerin toplanması ve satışa sunulması aşamaları hakkında çiftçilerden bilgi alarak, bu yıl ki hasadın bereketli olmasını diledi. - ADIYAMAN