Adıyaman'da "Uzaktan Eğitime Bir fikrim Var" projesine destek Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" projesi kapsamında "Mobledu" adlı yazılım geliştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" projesi kapsamında "Mobledu" adlı yazılım geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini almak üzere "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" projesi duyurusunun ardından, http://uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr/ adresinde yer alan online form üzerinden fikirler alınmaya başlandı.

Gölbaşı ilçesinde yazılım uzmanı Uğur İrendeli, AA muhabirine, "Mobledu" uygulamasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Bakanlığın en önemli gündemi olan uzaktan eğitim ve hibrid eğitim modeline katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

İrendeli, "Yerli ve milli bir mobil öğrenme teknolojisi sunan Mobledu, ihtiyaç halinde ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeyinde tüm eğitim kurumlarında kullanılabilecek." dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren İrendeli, "Kota dostu teknolojisi ile internetinizden 300 kat tasarruf ediyorsunuz. Öğretmen, öğrenci ve veliyi bir araya getiren ara yüzü ile interaktif bir öğrenme deneyimi sunan, yeni nesil eğitim platformu Mobledu ile 300 megabayt yer kaplayan bir video dersi 1 megabayt olarak yapılabiliyor. Uygulama, kendi yazılımı olan MobVid teknolojisi ile uzaktan eğitimin en büyük engeli olan internet kotası sorununu aşmış görünüyor. Öğrenciler, Mobledu üzerinden sorularını öğretmenlerine mesaj yolu ile iletebiliyor. Soruların fotoğrafını çekerek ileten öğrenciler ayrıca arkadaşlar arasında soru alışverişi yapabilecekleri gelişmiş bir iletişim aracı kullanabiliyorlar. " ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin soruları kota dostu video teknolojisi Mobvid sayesinde internet kota derdine takılmadan, sesli video şeklinde alabildiğini ve aynı şekilde cevapladığını ifade eden İrendeli, şöyle devam etti:

"Mobledu'da öğretmen ve öğrencilerin tüm işlemleri raporlanıyor. Öğretmenlerin tüm eğitim etkinlikleri raporlandığı gibi, öğrencilerin de kaç soru çözdükleri, kaç konu anlatımı ve canlı derse katıldıkları, ne kadar süre aktif olarak çalıştıkları, ders, konu, hafta bazlı başarıları raporlanıyor. Tüm eğitim süreçlerini mobil telefon ve tabletlere taşıyan Mobledu, mobil telefon veya tablet ekranınızı bir tahta gibi kullanarak, gerekli çizimleri, çözümleri videolu konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde yapmanıza ve internetinizi tüketmeden paylaşmanıza imkan sağlıyor. Oluşturduğunuz etkinlik takvimi ile, halihazırdaki ders videolarınızı veya zoom, online ders linklerini otomatik paylaşarak her şeyin sistematik gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylece, Whatsapp üzerinden oluşturulan gruplar, linkler karışmadan daha etkin bir eğitim sunmuş oluyorsunuz."

Kaynak: AA