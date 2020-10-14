Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
14.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:54
Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu getirileceği istihbaratını aldı.
Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobil içerisinde yaptıkları aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül