Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
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Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

Adıyaman'da üst aramasında 199 uyuşturucu hap ve 8 gram kokain ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

02.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:56
Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

'da üst aramasında 199 uyuşturucu hap ve 8 gram kokain ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A.A'yı durdurdu.

Üst aramasında 199 uyuşturucu hap ve 8 gram kokain ele geçiren şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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