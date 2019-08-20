Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele

20.08.2019 18:04

Adıyaman'da 27 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Bahçelievler Mahallesinde F. D'nin evinde arama yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 27 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA