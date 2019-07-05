Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
Adıyaman'da üzerinde sentetik uyuşturucu yakalanan kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da üzerinde sentetik uyuşturucu yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.H.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
A.H.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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