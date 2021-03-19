Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor
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Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

19.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:11
Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda 2021 yılının ilk 3 ay içerisinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde 50 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 50 kişiden 20'si Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgusu yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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