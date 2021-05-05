Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yaygınlaşmasını önlemek amacı ile uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan 4 aylık çalışmalar kapsamında yakalanan 541 şüpheli şahıstan 31'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2021 Yılının ilk 4 aylık çalışmaları kapsamında geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 300 artışla 2 kilo 720 gram esrar, yüzde 58 artışla 5 kilo 578, gram bonzai ve yüzde 287 artışla 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı