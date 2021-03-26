Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilerek durdurulan M.K., M.Y., İ.G., S.T.,isimli şahısların üzerinden bir miktar metafetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerine el konulurken 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde M.S.G., isimli şahsa ise sokağa çıkma, mesafe ve maske takmamaktan 4 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:27:28. #1.15#
title