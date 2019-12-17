Adıyaman'da uyuşturucuya 7 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 7 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından yapılan operasyonda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:36
Adıyaman'da uyuşturucuya 7 gözaltı

ADIYAMAN'da, tarafından yapılan operasyonda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenerek durdurduğu 7 kişinin üst aramasını yaptı. Aramalarda şüphelilerin üzerlerinde 99 gram bonzai  ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Kaynak: DHA
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