Son Dakika | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI
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Son Dakika | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, polis tarafından iki otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilidi, 5 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından iki otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilidi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu 2 otomobilde arama yaptı. Bir otomobilde yapılan aramada karton bardak içerisine gizlenmiş 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan İ.H.K., S.B., M.Y., K.Y. ve H.B.'yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Son Dakika | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI
Son Dakika | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI
Son Dakika | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI
Son Dakika | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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