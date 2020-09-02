Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltıADIYAMAN'nın Gölbaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 otomobilde esrar ve metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

02.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:01

Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı

ADIYAMAN'nın Gölbaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 otomobilde esrar ve metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 63 gram metamfetamin ile 99 gram esrar ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koydu. Araçlarda bulunan şüpheliler C.K., H.İ.E., Z.A.T., M.A., T.A. gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Kaynak: DHA

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