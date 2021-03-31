Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı denetimlerde durumlarından şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada üzerlerinde 21 gram metamfetamin ele geçirilen M.Y., M.H., S.K. ve  C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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