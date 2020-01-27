Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 145 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

27.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:54
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 145 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 145 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan M.E.D., A.K., M.A. ve K.Ş., gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. 


Kaynak: DHA
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