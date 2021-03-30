Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltıADIYAMAN ve Besni ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı

ADIYAMAN ve Besni ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde durdurulan otomobilde 10 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan F.C. ve A.H.?yi gözaltına aldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise durumundan şüphelendiği C.Ç.'nin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler bunun üzerine C.Ç.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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