Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 86 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç. ve E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki yapılan aramada 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA